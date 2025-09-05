İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 5-6 Eylül İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Eylül İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: İSMETPAŞA MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.09.2025 15:20:56
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.09.2025 17:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185