İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 5-6 Eylül İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 5-6 Eylül İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Eylül İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Bayrampaşa su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: İSMETPAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.09.2025 15:20:56

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.09.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM - Gündem
