İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 7-8 Mayıs İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...
Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.05.2025 13:19:48
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.05.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185