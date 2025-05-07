İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

Dünya Asya'ya kilitlenmişken Netanyahu kanlı planı için düğmeye bastı
İşte Hindistan ve Pakistan'ın kalem kalem askeri kapasiteleri

Savaşmaya başlayan iki ülkenin kalem kalem askeri kapasiteleri
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 7-8 Mayıs İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 7-8 Mayıs İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...

Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 07.05.2025 13:19:48

Tahmini Bitiş Tarihi: 7.05.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 7-8 Mayıs İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Canlı: Kongre kararı mı aldı? Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe kongreye mi gidiyor? Canlı yayında açıkladı
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.