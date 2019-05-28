Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!

Bahçelievler'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Ortalığın toz buluta döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

RİSK GEREKÇESİYLE BOŞALTILMIŞTI

Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı.

YIKIM KONTROLDEN ÇIKTI

Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı.

11 KATLI BİNA BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE YIKILDI

Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı.

KAMERA KAYITTAYDI

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA