Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!

Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!

İstanbul Bahçelievler'de, riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binada, çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca çökme meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de risk taşıdığı gerekçesiyle şubat ayında boşaltılan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Ortalığın toz buluta döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

RİSK GEREKÇESİYLE BOŞALTILMIŞTI

Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı.

YIKIM KONTROLDEN ÇIKTI

Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı.

11 KATLI BİNA BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE YIKILDI

Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı.

KAMERA KAYITTAYDI

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (14)

  • NASILSA CEZASI YOK:
    önlemmi bize ne kadar yabanci bir kelime önlem almak korkaklara mahsustur bize yakismaz tembellikten bilgisizlik ve beceriksizlikten ayrica parayi cok sevdigimizden isi kadere baglar mesuliyetide Allaha havale ederiz olur biter milletce öyle öften püften fuzili gereksiz islere deger vermez felekten torpilli oldugumuzu sanarak otturuktan islerle hic ugrasmayiz sloganimiz ise bir sey olmaz olursada kalan saglar bizimdir
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  • TIRCI OSMAN:
    abi ehliyet ruhsat eskiden bakkaldan alınıyo du, şimdi marketler PVC de kaplıyolar 25 kuruş naylon parası alıyolar abi
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