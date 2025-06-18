İstanbul ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA: 18 Haziran 2025 Arnavutköy'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? (SON DAKİKA)

18 Haziran 2025 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintisiyle birlikte Arnavutköy'de yaşanacak kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Elektrik dağıtım şirketlerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilere dair detaylar merak konusu olurken, " Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahalleler kesintiden etkilenecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Arnavutköy'deki elektrik kesintisiyle ilgili merak edilenler...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Arnavutköy'de planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Arnavutköy'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek

18 Haziran tarihinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Deliklikaya Mahallesi'nde sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 arasında planlanan kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Yapılan resmi duyuruda, kesintinin "İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli önlemler alınarak gerçekleştirileceği" belirtildi. Söz konusu çalışma, mahallenin bazı sokak ve çevresinde elektrik erişimini geçici olarak durduracak.

Vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istenirken, kesintiyle ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşabilecek.

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