İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi! 13 Mayıs Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Arnavutköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-13 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 13/05/2025 00:30:00 - 13/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 13/05/2025 00:30:00 - 13/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 13/05/2025 00:30:00 - 13/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 00:30:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 13/05/2025 00:30:00 - 13/05/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 13/05/2025 09:00:00 - 13/05/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk bölgelerinde 13/05/2025 09:00:00 - 13/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 09:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 13/05/2025 09:30:00 - 13/05/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BEYZA, DOSTLUK, HARMANDERE, MARAŞ, SEZGİN, TÜRKER, İĞDELİ sk bölgelerinde 13/05/2025 09:30:00 - 13/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-13 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, MATARACI, SEMİH, SEZGİN, ULUŞAR, ÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 13/05/2025 09:30:00 - 13/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.