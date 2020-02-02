: İsrailliler, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

02.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:01

İsrail'de yüzlerce kişi, başkent Tel Aviv'de bir araya gelerek ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

İsrail'de yüzlerce barış eylemcisi ve insan hakları savunucusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın planı" adını verdikleri sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için başkent Tel Aviv şehir merkezinde kitlesel bir protesto gösterisi düzenledi.

IRKÇILIK KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

İsrail'deki Şimdi Barış Hareketi tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına büyük tepki göstererek, "Yüzyılın Planına Hayır", "Irkçılığa Hayır", "Filistinlilerin Hakları Geri Verilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsrail'in Batı Şeria'da ve Ölü Deniz'de Filistinlilerin topraklarını işgal etmesini de kınadı.

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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