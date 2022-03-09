İsrailli askerlerin Kudüslü gence saldırı anları kan dondurdu
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İsrail askerlerinin, Kudüslü bir genci acımasızca dövdüğü anlar kameralara yansıdı. Askerlerin tek başına olduğu görülen gence hep beraber saldırdıkları izleniyor.
Filistinlilere yönelik sert uygulamaları başta ülkemiz olmak üzere dünya geneline tepki çeken İsrailli askerler, kan donduran yeni bir harekete imza attı.
TEK BAŞINA OLAN GENCE TOPLU ŞEKİLDE SALDIRDILAR
İsrail askerleri, arkadaşlarının bir türlü üstünlük sağlayamadığı Kudüslü gence toplu şekilde saldırdı. İsrailli askerlerin bu hareketi, büyük tepkilere neden oldu.