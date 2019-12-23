İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz

23.12.2019 23:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:51

İsrail, Türkiye ile Libya arasında geçen ay imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na karşı olduğunu bildirdi.



İsrail adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Israel Katz, ancak bu durumun Ankara ile Tel Aviv arasında bir çatışmaya dönüşmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle