: İsrail Savunma Güçleri'nin resmi hesabından kadın fotoğrafı paylaşıldı

16.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:03

İsrail Savunma Güçleri'nin resmi Twitter hesabında ayna karşısına geçmiş bir kadın fotoğrafı paylaşıldı. Kullanıcılar böyle bir paylaşımın neden yapıldığına anlam veremezken, bir kaç dakika sonra atılan yeni tweetle paylaşıma açıklık getirildi. Paylaşımda, Filistin Kurtuluş Gücü Hamas'ın, İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyip bu kadın fotoğrafıyla sahte sosyal medya profilleri açtığı kaydedildi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Paylaşımda, "Hamas, İsrail askerlerinin telefonlarını hackleyerek bu fotoğrafları da içeren sahte sosyal medya profilleri oluşturuyor. Hamas'ın bilmediği bir şey var ki, İsrail istihbaratı bu tip kötü amaçlı yazılımları takip ediyor. Hamas'ın hack sistemi etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

BİNLERCE BEĞENİ VE PAYLAŞIM ALDI

İsrail Savunma Güçleri'nin yaptığı bu paylaşım, kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı ve beğeni aldı. Kullanıcıların ftoğrafın altına yaptığı eğlenceli yorumlar ise dikkat çekti.

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