İsrail polisinin zihinsel engelli Filistinliyi şehit etmesi protesto edildi Kudüs'teki İbrani Üniversitesi binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki zihinsel engelli Filistinli İyad Hayri Hallak'ın, İsrail polisince şehit edilmesini protesto etti.

Kudüs'teki İbrani Üniversitesi binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki zihinsel engelli Filistinli İyad Hayri Hallak'ın, İsrail polisince şehit edilmesini protesto etti. Protestoya katılanlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri ve Hallak'ın şehit edilmesini kınayan dövizler taşıdı. Kaynak: AA