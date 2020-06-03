İsrail polisinin zihinsel engelli Filistinliyi şehit etmesi protesto edildi
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İsrail polisinin zihinsel engelli Filistinliyi şehit etmesi protesto edildi

Kudüs'teki İbrani Üniversitesi binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki zihinsel engelli Filistinli İyad Hayri Hallak'ın, İsrail polisince şehit edilmesini protesto etti.

03.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:33

Kudüs'teki İbrani Üniversitesi binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki zihinsel engelli Filistinli İyad Hayri Hallak'ın, İsrail polisince şehit edilmesini protesto etti. Protestoya katılanlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri ve Hallak'ın şehit edilmesini kınayan dövizler taşıdı.

İsrail polisinin zihinsel engelli Filistinliyi şehit etmesi protesto edildi

Kaynak: AA

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