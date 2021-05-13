İsrail ordusu Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı
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İsrail ordusu Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail'in attığı aydınlatma fişeklerinden görüntüler Kassam Tugayları'nın İsrail saldırılarına roketle karşılık vermesi GAZZE - İsrail ordusu Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail'in attığı aydınlatma fişeklerinden görüntüler

Kassam Tugayları'nın İsrail saldırılarına roketle karşılık vermesi GAZZE - İsrail ordusu Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı.

İsrail ordusu Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı
İsrail ordusu Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı
İsrail ordusu Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı
İsrail ordusu Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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