İsrail ordusu Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail'in attığı aydınlatma fişeklerinden görüntüler Kassam Tugayları'nın İsrail saldırılarına roketle karşılık vermesi GAZZE - İsrail ordusu Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsrail'in attığı aydınlatma fişeklerinden görüntüler
Kassam Tugayları'nın İsrail saldırılarına roketle karşılık vermesi GAZZE - İsrail ordusu Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na aydınlatma fişekleri attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı