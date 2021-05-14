İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı

Haberler.com - Haberler | Dünya

İsrail ordusunun Gazze'ye kara operasyonu başlatmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun hava saldırılarına maruz kalan Filistinliler evlerini terk etmeye başladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'a ağır bir şekilde bedel ödeteceğimizi söylemiştim. Bunu yapıyoruz ve ağır bir şekilde ödetmeye de devam edeceğiz" dedi.

İSRAİL ORDUSU, ŞEHRE YAKIN YERDE YAŞAYAN HALKINA "SIĞINAKLARDA KALIN" DEDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 4 kilometre mesafedeki yerleşimlerde bulunanlara bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalma talimatı verildiğini açıkladı.

ÇOLUK ÇOCUK SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

İsrail kara operasyonu başlattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun hava saldırıları sürerken, sosyal medyada Filistinlilerin evlerini terk ettiğine dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, halkın apar topar çocuklarla sokağa döküldüğü görüldü.

Son Dakika: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
Son Dakika: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı

####14131290##

İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı
İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı
Filistin'de zehirli gaz şüphesi
Filistin'de zehirli gaz şüphesi
İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti
İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Pınar Altuğ Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 01:58:19. #1.16#

title