İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı

İsrail ordusunun Gazze'ye kara operasyonu başlatmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun hava saldırılarına maruz kalan Filistinliler evlerini terk etmeye başladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'a ağır bir şekilde bedel ödeteceğimizi söylemiştim. Bunu yapıyoruz ve ağır bir şekilde ödetmeye de devam edeceğiz" dedi.

İSRAİL ORDUSU, ŞEHRE YAKIN YERDE YAŞAYAN HALKINA "SIĞINAKLARDA KALIN" DEDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 4 kilometre mesafedeki yerleşimlerde bulunanlara bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalma talimatı verildiğini açıkladı.

ÇOLUK ÇOCUK SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

İsrail kara operasyonu başlattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun hava saldırıları sürerken, sosyal medyada Filistinlilerin evlerini terk ettiğine dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, halkın apar topar çocuklarla sokağa döküldüğü görüldü.

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