: İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak

28.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:10

İsrail kabinesinin pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin 'ilhakını' oylayacağı bildirildi.

Öte yandan, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Tel Aviv yönetiminin istediği zaman işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini 'ilhak' edebileceğini söyledi.

ABD: İSRAİL'İN BEKLEMESİNE GEREK YOK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını ilan ettiği toplantıya katılan Friedman, daha sonra gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu."İsrail'in, Yahudi yerleşimleri ilhak etmek için beklemesine gerek var mı?" şeklindeki soruya Friedman, "Hayır İsrail'in beklemesine gerek yok." cevabını verdi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katıldığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında sözde barış anlaşmasını açıklamıştı.

Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu