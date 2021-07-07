İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog, yemin ederek göreve başladı
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İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog, yemin ederek göreve başladı

İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog, yemin ederek göreve başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, yemin ederek resmen İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı oldu.

Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, yemin ederek resmen İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı oldu.

İsrail Meclisinde düzenlenen yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Naftali Bennett'in yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törende Meclise hitap eden Rivlin, Yahudilerin ve Filistinlilerin bölgede birlikte yaşamayı başaracağına inandığını söyleyerek, "Çocuklarımızın başka bir geleceğe sahip olmalarına izin vermek için güvenimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rivlin'in konuşmasının ardından Herzog yemin ederek resmen göreve başladı.

İsrail Meclisinde 2 Haziran'da yapılan oylamada, Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmak için yarışmıştı.

Herzog, ilk turda 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alarak İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Isaac Herzog kimdir?

Eski Yahudi Ajansı Başkanı olan 60 yaşındaki Isaac Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu.

Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisi'nin liderliğini yürütmüştü.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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