İsrail güçleri, Kudüs'te bir restorana baskın düzenledi
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İsrail güçleri, Kudüs'te bir restorana baskın düzenledi

İsrail güçleri, Kudüs'te bir restorana baskın düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Bab al-Amud yakınlarındaki bir restorana baskın düzenleyerek, yemek yiyen Filistinli aileleri kovdu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Bab al-Amud yakınlarındaki bir restorana baskın düzenleyerek, yemek yiyen Filistinli aileleri kovdu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Bab al-Amud yakınlarındaki bir restorana baskın düzenledi. İsrail güçleri, restoranda yemek yiyen Filistinli aileleri kovarken, baskın çocuklar arasında korku ve paniğe neden oldu.

Öte yandan fanatik Yahudilerin yarın Mescid-i Aksa'ya yapacağı büyük baskın öncesi İsrail güçleri kısa süre önce Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapatmıştı. Bölgedeki Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, en az 3 Filistinli genci gözaltına almıştı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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