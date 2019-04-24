İsrail Golan Tepeleri'ndeki Bir Yerleşim Birimine Trump'ın Adını Verecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki bir Yahudi yerleşim birimine ABD Başkanı Donald Trump'ın adını vereceklerini açıkladı. İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki bir Yahudi yerleşim birimine ABD Başkanı Donald Trump'ın adını vereceklerini açıkladı.
Netanyahu, ailesiyle Golan Tepeleri'ne yaptığı ziyaretin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyan Başkan Trump'ın onuruna buradaki bir yerleşim birimine onun (Trump) adını vereceğiz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com