İsrail'e destek veren ülkeler listesi!
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İsrail'e destek veren ülkeler listesi!

İsrail'e destek veren ülkeler listesi!
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Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından katliama destek veren ülkeleri duyurdu. Peki, İsrail'e destek veren ülkeler hangileri?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyadan yayınladığı mesajında, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince "İsrail'in yanında kararlılıkla duran" ülkelerin bayraklarını paylaşarak, "Terörist saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkımızı desteklediğiniz ve kararlılıkla yanımızda durduğunuz için teşekkür ederim" notunu düştü. İşte, İsrail'e destek veren ülkeler listesi!

İSRAİL'E DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİ!

Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait..

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