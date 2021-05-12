İsrail'de fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etmek istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etmek istedi

İsrail'de fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etmek istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in Bat Yam kentinde Yahudiler, bir araç sürücüsünü linç etmek istedi.

İsrail'in Bat Yam kentinde Yahudiler, bir araç sürücüsünü linç etmek istedi.

İsrail'in birçok kentinde fanatik Yahudiler Araplara saldırmaya devam ederken, Bat Yam'da bir araç sürücüsü linç edilmek istendi. Sokakta bulunan kalabalığın arasına giren sürücü, fanatik Yahudilerin saldırması üzerine aracı ile kalabalıktan kaçmaya çalıştı. Başka bir araca çarparak duran sürücü daha sonra sıkışık olan trafiğin içine girmesi ile saldırganlar tarafından araçtan indirilerek adeta linç edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, fanatik Yahudilerin araç sürücüsüne Arap olduğu için saldırdığını ifade ederken, bazı kaynaklar ise sürücünün Yahudi olduğunu ve yanlışlıkla saldırıya uğradığını belirtti.

Sürücünün sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Birçok kentte fanatikler sokakta

İsrail'in birçok kentinde ise fanatik Yahudiler sokaklara indi. Lod, Haifa, Acre, Bat Yam ve Tiberya'da sokağa inen fanatikler, Araplara ve dükkanlarına saldırdı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail protestosunu kaydediyordu, feci kazayı görüntüledi
İsrail protestosunu kaydediyordu, feci kazayı görüntüledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Kenan Doğulu Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'de fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etmek istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 23:15:42. #1.15#

title