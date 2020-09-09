İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor
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İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor

İsrail basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Jerusalem Post, Türkiye'nin savunma sanayiindeki çalışmalarını ele aldı. Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediği belirtilen haberde, "Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde bir dünya markası haline geldi" denildi.

09.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:32

Türkiye'nin savunma sanayiindeki çalışmaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

"TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMAYI HEDEFLİYOR"

Haberde Türkiye tarafından geliştirilen güdümlü silah teknolojilerine ve sıvı yakıtlı roket motoru çalışmalarına vurgu yapıldı. Bu yöntemle Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediği söylendi.

İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor

TÜRKİYE'NİN KURDUĞU ASKERİ ÜSLERE DE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bölgede Türkiye'nin, stratejik öneme sahip Somali ve Katar gibi ülkelerde askeri üsler kurmasına da dikkat çekildi. Haberde, Türkiye'nin batı ülkelerine ve Çin'e benzer minyatür, hipersonik ve yönlendirilmiş enerji silahları üreterek savunma kabiliyetini genişletmeyi hedeflediği belirtildi.

İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor

"TÜRKİYE, İHA TEKNOLOJİSİNDE BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde bir dünya markası haline geldiğine de özellikle vurgu yapıldı. Bayraktar SİHA'larının başarısı vurgulanırken, Irak, Suriye ve Libya'da SİHA'ların etkili bir biçimde kullanılmasına da dikkat çekildi.

İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor
Haber Yorumları (4)
BEHCET: Daha ne gordunuzki hele durun iyice kudurun
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MEHMET: bizde chp varken bu kadar oluyor olmasaydı chp belki 100 kat ilerde olurduk şimdiki durumdan 80 yıl sadece heykel yapan zihniyetin boşa harcadığı zmanı telafi etmek kolay değil
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ESKİ AKP Lİ: Ortadoğu ulkesiyiz işte.
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