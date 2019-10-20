İsrail basınından Barış Pınarı Harekatı itirafı: 6 yılın emeği 6 günde yok edildi

20.10.2019 17:24

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte İsrail'in bölgede bir Kürt devleti kurulması hayalinin yıkıldığı ifade edildi. Türkiye'nin terör örgütü YPG'yi Suriye'nin kuzeyinden çıkardığı Barış Pınarı Harekatı, dünya basınında özellikle de İsrail basınında yakından takip ediliyor.

İSRAİL'İN HAYALLERİ YIKILDI

Takvim'in bir haberine göre; Harekatın başlangıcından bu yana çeşitli haberler yayınlayan İsrail medyası, Jerusalem Post'ta bir habere daha imza attı. İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte İsrail'in bölgede bir Kürt devleti kurulması hayalinin yıkıldığı ifade edildi.

"6 YILIN EMEĞİ 6 GÜNDE"

"6 yılın emeği 6 günde yok edildi." başlığıyla yayınlanan haberde, ABD'nin ve İsrail'in finanse ettiği YPG/PKK'lı teröristlerin planlarının harekat ile birlikte çöpe gittiği yorumuna yer verildi. Analiz, Barış Pınarı Harekatı'nın DEAŞ terör örgütünü yeniden canlandıracağı iddiasının ardına saklanarak, bölgedeki teröristlere yıllardır yapılan yardımın boşa gitmesine ilişkin duyulan üzüntüyü ortaya çıkardı.