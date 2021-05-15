İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi
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İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 41'i çocuk 145 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 41'i çocuk 145 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceğini belirtti.

Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yaptığı basın açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'e verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Netanyahu, Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binanın Hamas ve diğer Filistinli direniş grupları tarafından kullanıldığını iddia etti.

Ülkesinin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaması için "özel özen" gösterdiği iddiasında bulunan Netanyahu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece devam edecek." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Son dakika haberi... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 145 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 145 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi...
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi...
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