İspayla nedir (Kim Milyoner Olmak İster)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İspayla nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İSPALYA NEDİR?

A: Elektrik sigortası

B: Bitkilerin tutunduğu sırık

C: İtalya-İspanya sınırında bir bölge

D: Kremalı bir tür makarna

Cevap: B