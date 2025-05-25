İspayla nedir (Kim Milyoner Olmak İster)?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada İspayla nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki İspayla nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İspayla nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
İSPALYA NEDİR?
A: Elektrik sigortası
B: Bitkilerin tutunduğu sırık
C: İtalya-İspanya sınırında bir bölge
D: Kremalı bir tür makarna
Cevap: B