Isparta'ta patlayan kozalaklar saniyeler için yangını böyle yaydı

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Sütçüler ilçesinde süren orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Alevlerin söndürülmesine yardım eden bazı vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler durumun vahametini de gözler önüne seriyor. Bir kullanıcı, kozalakların saniyeler içinde yaydığı bir yangını görüntüleyerek panik anlarını paylaştı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde alevler ile mücadele devam ederken Isparta'nın Sütçüler ilçesindekiyangından sosyal medyada yeni görüntüler paylaşıldı. Gün boyu devam eden ve 1 uçak, 2 helikopterle birlikte çok sayıda kara unsuru ile müdahale edilen yangının söndürülme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek oluyor.

PATLAYAN KOZALAKLAR YANGINI SANİYELER İÇİNDE YAYDI

TikTok'ta bir kullanıcının paylaştığı görüntülerde patlayan kozalakların yangını saniyeler içinde nasıl büyüttüğü saniye saniye görüntülendi. Alevlere hortum ve ellerindeki bidonlarla müdahale etmeyen çalışan grubun paniği cep telefonuna yansıdı.

"HER YER KÜL OLDU"

Görüntülerde videoya çeken kişi, "Bir saniyede yakıyor, arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir saniyede yandı, her yer kül oldu." ifadelerini kullandı.