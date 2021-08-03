Isparta'ta patlayan kozalaklar saniyeler için yangını böyle yaydı
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Isparta'ta patlayan kozalaklar saniyeler için yangını böyle yaydı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Sütçüler ilçesinde süren orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Alevlerin söndürülmesine yardım eden bazı vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler durumun vahametini de gözler önüne seriyor. Bir kullanıcı, kozalakların saniyeler içinde yaydığı bir yangını görüntüleyerek panik anlarını paylaştı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde alevler ile mücadele devam ederken Isparta'nın Sütçüler ilçesindekiyangından sosyal medyada yeni görüntüler paylaşıldı. Gün boyu devam eden ve 1 uçak, 2 helikopterle birlikte çok sayıda kara unsuru ile müdahale edilen yangının söndürülme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek oluyor.

PATLAYAN KOZALAKLAR YANGINI SANİYELER İÇİNDE YAYDI

TikTok'ta bir kullanıcının paylaştığı görüntülerde patlayan kozalakların yangını saniyeler içinde nasıl büyüttüğü saniye saniye görüntülendi. Alevlere hortum ve ellerindeki bidonlarla müdahale etmeyen çalışan grubun paniği cep telefonuna yansıdı.

"HER YER KÜL OLDU"

Görüntülerde videoya çeken kişi, "Bir saniyede yakıyor, arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir saniyede yandı, her yer kül oldu." ifadelerini kullandı.

Isparta'ta patlayan kozalaklar saniyeler için yangını böyle yaydı
Bakan Pakdemirli: 'Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Bakan Pakdemirli: "Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Emre İliksiz
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