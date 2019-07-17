İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
Isparta-Konya karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Konya karayolu'nun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden Berat Çelikyönetimindeki 32 AAR 853 plakalı cip, karşı yönden gelen Zekeriya Bayındır yönetimindeki 32 EH 729 palakalı otomobille çarpıştı. Eğirdir Mahmatlar virajlarında şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada bariyerlere sıkışan otomobil demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 AYLIK HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, akordiyon gibi büzülen otomobilin sürücüsü Eğirdir Belediyesi çalışanı Zekeriya Bayındır ile eşi Dudu Bayındır ve gelini 6 aylık hamile Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti, cip sürücüsü çelik ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ise Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobillerde sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarılarak Eğirdir Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaza nedeniyle karayolu 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Aynen doğan Şahin reno binmeyin kardeşimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ne yapsın ucuz diye alıyor gariban kesim senin gibi lükse binemiyor ki. . . sen de akıl veriyorsun güya5 2 Yayından Kaldır
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vefat edenlere ALLAH rahmet eylesin yakınlarına sabır versin. yaralılara acil şifalar inşallah. çok vahim. savaşta bu kadar ölü vermedik yollarda verdiğimiz kadar. .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kemer takılmıyor, kurallar desen uyan yok, doğan şahin denen arabalar zaten kendi başlarına tehlike, cok ucuza insanlar ölüyor malesefCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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O araçları deli gibi kullananlarda yoksa taş gibi arabalar.Bugun elinde şahin olsun satamama ihtimalini yok .Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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Şu doğan sahinleri yasaklayin allah askinaCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Sen önce adını düzgün yaz.2 Yayından Kaldır
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ALLAH büyük yazılır önce öğren sonra akıl ver.3 9 Yayından Kaldır
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tofaş marka kuş serisi araçlar yasaklanmalı. hiçbir can güvenliği yok. adeta yürüyen tabut gibi. bu araca sahip gençlerimiz kendini pilot zannediyor. bu araçlardaki ekzos sesini açıyorlar çok rahatsız edici. ölenlere Allah rahmet eylsesin.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Bu kuş serisisinin tarafikten men olması için kaç kurban verilmesi gerekiyoCevap Yaz 3 Yayından Kaldır