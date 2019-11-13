Isparta'da tarihi eser operasyonu
Isparta'da Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Isparta'da Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten gelen 2 şüphelinin, tarihi eserleri satmak istediği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Şarkikaraağaç ilçesinde yapılan operasyonda, A.S ve H.T gözaltına alındı.
Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, 165 tarihi sikke ele geçirildi.