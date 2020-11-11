Isparta'da sigara yasağına vatandaşlardan destek
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Isparta'da sigara yasağına vatandaşlardan destek

11.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:14
Isparta'da sigara yasağına vatandaşlardan destek

Isparta'da korona virüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelere getirilen sigara yasağı kararı bugün itibariyle uygulanmaya başlarken, vatandaşlar alınan kararı destekledikleri belirtti.

Isparta'da korona virüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelere getirilen sigara yasağı kararı bugün itibariyle uygulanmaya başlarken, vatandaşlar alınan kararı destekledikleri belirtti.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte Covid-19 vaka artışları nedeniyle bazı bölgelere sigara içme yasağı getirdi. Alınan karara göre, kent merkezindeki Kaymakkapı Meydanı, Hükümet, Çayboyu, 6 Mart Atatürk, Cumhuriyet ve Mimar Sinan caddelerinde, kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık ve kapalı otobüs duraklarında bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesi yasaklandı. Yasak kararı bugün itibariyle uygulanmaya başlarken, bazı vatandaşların yasak olan bölgelerde sigara içmeye devam ettiği gözlendi. Kent merkezinde alınan sigara yasağı kararına vatandaşlardan da destek geldi.

"Sigara yüzünden banklarda rahat oturamıyorduk"

Mehmet Akkoyun, sigara yasağı kararının çok iyi olduğunu belirterek, kent merkezindeki banklarda sigara içenler yüzünden rahat oturamadıklarını söyledi. Akkoyun, "Banklarda otururken yanımıza gelen birisi sigara yakıyor, ondan dolayı korona virüs bulaşıyordu. Karar çok çok iyi oldu. Bunun bir cezası olacak tabi" dedi.

"Sigarayı bahane edip, maskeyi çıkarıyorlar"

Serkan Işık da kararı desteklediğini ifade etti. İnsanların sigarayı bahane ederek, maskelerini çıkardıklarını ve bu şekilde gezdiklerine değinen Işık, "Bence iyi bir karar, destekliyorum. Biraz daha önlemlerin artırılması gerekir. Arada bir sokağa çıkma yasağı olsa iyi olur. Belli bir yaş grubu birbirleriyle sarılıp, tokalaşıyor. Bu salgın bu yüzden arttı" diye konuştu.

"Hijyen açısından sokakta sigara içilmemeli"

Sigara ve alkol kullanmadığını kaydeden Halil Sümer de temizlik ve hijyen açısından sokakta sigara içilmemesinin bu süreçte çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Sümer, "İnsanın önce kendisine saygısı olması lazım. Hastalıkları bu şekilde yenebiliriz" dedi.

Yaşlılar ve işletmeler için yeni tedbir kararları alınması gerektiğini belirten Sümer, "Salgın çıktığından beri Isparta'da insanların el ele gezdiklerini görüyorum. Salgın yokmuş gibi hayatlarına devam ediyorlar, buna şaşırıyorum" dedi.

Taksici esnafı Salih Dibet ise sigara kullandığını ancak korona virüs salgınının yayılmaması için sokaklardaki yasağa uyacağını ifade etti. - ISPARTA

Isparta'da sigara yasağına vatandaşlardan destek
Isparta'da sigara yasağına vatandaşlardan destek
Isparta'da sigara yasağına vatandaşlardan destek
Isparta'da sigara yasağına vatandaşlardan destek
Isparta'da sigara yasağına vatandaşlardan destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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