İnşaatın asansör boşluğuna düşünce yaralandı

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ISPARTA'da bir inşaatın asansör boşluğuna düşen Muhammet Aslan (35), yaralandı.

ISPARTA'da bir inşaatın asansör boşluğuna düşen Muhammet Aslan (35), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aslan, tedaviye alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 108'inci Cadde üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın asansör boşluğuna yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Aslan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Aslan, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Muhammet Aslan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ