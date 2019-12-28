Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun ebeveynlerince darbedildiği iddiası
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Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun ebeveynlerince darbedildiği iddiası

Isparta'da 12 yaşındaki çocuğunu darbederek sokağa attıkları öne sürülen anne ve baba gözaltına alındı.

28.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 01:14
Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun ebeveynlerince darbedildiği iddiası

'da 12 yaşındaki çocuğunu darbederek sokağa attıkları öne sürülen ve baba gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçesi beldesinde 12 yaşındaki B.Ç, anne ve babası tarafından darbedilerek sokağa atıldı. Çocuk, olaydan haberdar olan teyzesi tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada tedaviye alınan çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili çocuğun anne ve babası, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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