Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun ebeveynlerince darbedildiği iddiası

28.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 01:14

Isparta'da 12 yaşındaki çocuğunu darbederek sokağa attıkları öne sürülen anne ve baba gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yalvaç ilçesi Hüyüklü beldesinde 12 yaşındaki B.Ç, anne ve babası tarafından darbedilerek sokağa atıldı. Çocuk, olaydan haberdar olan teyzesi tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada tedaviye alınan çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili çocuğun anne ve babası, gözaltına alındı.

Kaynak: AA