Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den bir vatandaşın donarak öldüğü iddialarına yanıt: Kalp krizi

ISPARTA (Haberler.com) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Kar yağışı sonrası Isparta'daki son durumu değerlendiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alınması ile ilgili "Sayın Vali Ömer Seymenoğlu, iyileştikten sonra görevine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.