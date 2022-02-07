Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den bir vatandaşın donarak öldüğü iddialarına yanıt: Kalp krizi
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Günlerdir Isparta'yı esir alan kar yağışı nedeniyle kent genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Yalvaç ilçesinde elektrik kesintisi yüzünden donarak öldüğü iddia edilen vatandaşla ilgili Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'a konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Yalnız yaşayan bir kişiymiş. Kalp kriziyle öldüğü belirlendi. Söylediği gibi donarak ölüm ilimizde yaşanmadı.
ISPARTA (Haberler.com) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Kar yağışı sonrası Isparta'daki son durumu değerlendiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alınması ile ilgili "Sayın Vali Ömer Seymenoğlu, iyileştikten sonra görevine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.