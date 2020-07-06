ISPARTA 300 bağımlı bu merkezde rehabilite olup, hayata yeniden 'merhaba' dedi
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ISPARTA 300 bağımlı bu merkezde rehabilite olup, hayata yeniden 'merhaba' dedi

300 bağımlı bu merkezde rehabilite olup, hayata yeniden 'merhaba' dediHER yaştan, her meslekten uyuşturucunun pençesine düşmüş, işini, ailesini kaybetmiş, hayatı pamuk ipliğine bağlı 300 dolayında insan bir şekilde adını duyduğu Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele...

06.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:24

300 bağımlı bu merkezde rehabilite olup, hayata yeniden 'merhaba' dedi

HER yaştan, her meslekten uyuşturucunun pençesine düşmüş, işini, ailesini kaybetmiş, hayatı pamuk ipliğine bağlı 300 dolayında insan bir şekilde adını duyduğu Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği (UYUMDER) Rehabilitasyon Merkezi'ne gelerek hayata yeniden 'merhaba' dedi.

Isparta'da yaklaşık 8 yıl önce bir grup gönüllü tarafından kent merkezinde bulunan binanın rutubet kokan bodrum katında başlayan uyuşturucuyla mücadele, dönemin valileri Vahdettin Özkan ve ardından Şehmus Günaydın'ın destek vermesiyle şimdi 51 dönümlük yerleşkede, 60 kişiye aynı anda tedavi hizmeti sunulan bir merkez haline geldi. Merkezde tedavi edilen şu ana kadar 300 dolayında bağımlı, hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadan, vücutlarını esir alan bu zehirden arınmış olarak evlerine, işlerine, ailelerine dönmeyi başardı.

MERKEZDE NE ARARSAN VAR

Isparta- Konya karayolunun 10'uncu kilometresinde bir zamanlar Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyvecilik Demonstrasyon Bahçesi olarak ayrılan arazi, önce İl Özel İdaresi bünyesine kazandırıldı. İl Özel İdaresi tarafından da Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'ne 10 yıllığına bedelsiz devredilen rehabilitasyon merkezinde, 60 hasta kapasitesine ulaşıldı. Şu anda maddi nedenlerden dolayı yarı kapasite çalışan merkezde at çiftliği, iş atölyeleri, hobi bahçesi, oyun salonu, kütüphane, spor salonu gibi çok sayıda aktivasyon alanı bulunuyor.

'ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL'

Derneğin başkan yardımcısı Yaşar Erbil, uyuşturucudan kurtulmak için gelen hastaların hayvanlarla kurduğu bağın rehabilitasyon açısından büyük yararı olduğunu söyledi. Erbil, "Ben burada gördüğüm manzara karşısında hayranlık içerisinde kaldım. Tedavisinin ilk dönemini atlatan ve kriz odasından çıkan bağımlı, atlar ile veya diğer hayvanlarla öylesine güçlü duygu bağı oluşturuyor ki; şaşırmamak elde değil. Bu yüzden burada tavuktan ördeğe, güvercinden bıldırcına, attan ineğe çok sayıda hayvanımız var. Tabi bunlar sadece misafir ettiğimiz bağımlıların dostluk kurması için değil. Bu hastalarımızın uyuşturucu nedeniyle iflas etmek üzere olan sağlıklarını düzeltmek için bol protein gerekiyor. O nedenle her şeyin doğal olanını, organik olanını kendimiz üretiyoruz. Yumurtayı tavuktan, sütü inekten, eti koyundan, sebzeyi bahçemizden temin ediyoruz. O toksinlerin atılması vücudun yenilenmesi için bu şart" diye konuştu.

'BEN BAŞARDIM SEN DE BAŞARACAKSIN'

Dernek yöneticisi Yaşar Erbil, bugüne kadar bağımlılıktan kurtulmak için kendi rızası ya da ailesinin baskısı ile gelen çok sayıda kişiye hizmet verdiklerini açıkladı. Erbil, "Burada artık kriz dönemini atlatmış ve normal hayata dönmeyi başarmış çoğu arkadaşımız gönüllülük esasına dayalı olarak merkezde kalabiliyor. Bu arkadaşlarımız yeni gelen bağımlıya kılavuzluk, ağabeylik ediyor. 'Ben başardım sen de başaracaksın' diye motive ediyor. Deyim yerindeyse biz damdan düşeni değil, uzaydan düşeni burada yeni gelenlerle tanıştırıyoruz. Olumlu etkilerini de görüyoruz" diye konuştu.

'İLK GÜNLER ÇOK ZOR GEÇER'

Uyuşturucu maddenin pençesine düşmüş ve bundan kurtulmak için UYUMDER merkezine gelen hastalar ilk olarak 2 kişilik odada izole ediliyor. İkinci kişi genellikle daha önce bu aşamayı yaşamış ve tedavi görmüşlerden oluşuyor. Hasta ilk günlerde kriz nöbetleri geldiğinde tecrit odasında bu safhayı hiçbir ilaç kullanmadan atlatıyor. Bu dönemi görmeye dayanamadığını ve çoğu zaman gözyaşları ile ayrıldığını belirten Yaşar Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah düşmanımın başına vermesin. Bu kadar kötü bir alışkanlık. Uyuşturucu bağımlısı denilince çoğu kimsenin aklına sokak çocukları, evsiz, barksız insanlar gelir. Halbuki durum hiç de öyle değil. Burada ne profesörlerin ne bürokratların evlatları ile karşılaştık. Hacca gidip gelmiş, mesleği, işi, evi, yuvası olan insanlar geldi. Allah'a şükür çok sayıda bağımlımızı normal hayata döndürüp gönderdik."

ZEHİRDEN NASIL KURTULUYORLAR?

Bağımlıların ilk kriz günlerini atlattıktan sonra düzenli beslenme, spor, düzenli uyku, psikolojik destek ve hobi amaçlı çalışmalara katıldığını söyleyen Erbil, "Normal hayat düzenine ayak uydurmaya başlıyorlar. Uyuşturucu madde kullanımını çağrıştıracak yiyecek, içecek ve ilaçlardan uzak tutuluyorlar. Önce spor yapıyor, ardından saunada vücudun tüm hücrelerine işlemiş toksinleri atmak için zaman geçiriyorlar. Günlük yaşam içerisinde tasavvuf musikisi, ruhu dinlendiren müzik yayınları eşliğinde kitap okuyor, birbirleriyle sohbet ederek yaşadıkları o acı hatıraları zihinlerinden atmaya çalışıyorlar. At biniyor, kuzu otlatıyor, taklacı güvercinleri uçurarak eğlenirken, bir yandan da kendilerini tedavi eden derneğe katkı sağlamak için iş atölyelerinde çıraklık ediyorlar" dedi.

ÇOĞU MESLEK SAHİBİ OLDU

UYUMDER Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören çoğu bağımlı burada bir yandan da meslek sahibi olmayı başarıyor. Sabun üretimi, hayvancılık, demir doğrama, ahşap biçimlendirme, silahsız güvenlik elemanı, hijyen uzmanlığı gibi çok dalda açılan kursları başarıyla tamamlayarak yeni bir hayata, kolunda altın bilezikle adım atıyor.

EĞİTİMİNE DEVAM EDEN BİLE VAR

Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle kimi lise kime üniversite eğitimini yarıda bırakan gençler, burada derslerine çalışarak açık lise ve açık öğretime kayıt yaptırarak sınavlara giriyor ve yarıda kalan eğitimlerini tamamlıyor.

'AİLEMİ SEVDİKLERİMİ KAYBETMİŞTİM'

Kahramanmaraş'tan 9 ay önce UYUMDER'e tedaviye gelen 15 yıllık uyuşturucu bağımlısı Müslüm Y. (35), "Bu illet yüzünden ailemi, tüm sevdiklerimi kaybettim. Evliydim, 2 çocuğum vardı ama herkes benden bu yüzden kopmuştu. 9 aydır buradayım ve yavaş yavaş düzeliyorum. Artık ailem arıyor, soruyor, konuşuyoruz. Buradan tamamen arındıktan sonra ailemin yanına döneceğim" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

'DÜŞÜNCELERİM DEĞİŞTİ'

Osmaniye'den Vali ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü vasıtasıyla Isparta'ya gelen Muratcan Y. (23), 9 yıldır uyuşturucu bataklığında olduğunu, 6 aylık program dahilinde buraya geldiğini belirterek, "Burada düşüncelerimin değiştiğini gördüm. Uyuşturucu olmadan yaşamanın mümkün olduğunu anladım" dedi.

'8 YILDIR BUNUNLA MÜCADELE DİYORUZ'

UYUMDER Kurucu Başkanı İbrahim Uzunköprü, 8 yıl önce başlattıkları mücadeleyi halen ellerindeki kısıtlı imkanlarla yürüttüklerinden söz ederek, "Burada çok sayıda insanımızı bu zehirden kurtarmayı başardık. Bize gereken desteği veren tüm yetkililerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Daha güzel şeyler yapacağız ama imkanlarımız şimdilik buna izin vermiyor" diyerek, derneklerine destek konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Dernek ikinci başkanı Yaşar Erbil de insanların burayı görmeleri gerektiğini belirterek, "Gelin görün burada neler oluyor, kendiniz gözlemleyin. Bizlerin ne için çırpındığına kendiniz tanıklık edin" dedi.

HEDEF KADIN BAĞIMLILARA YÖNELİK MERKEZ

UYUMDER erkek bağımlılar için 8 yıl önce başlattığı mücadeleyi 2018 yılından itibaren yeni merkezde yürütüyor. Ancak en büyük amaçları, kadın bağımlıların da rehabilite edileceği bir merkeze kavuşmak. Bunun için bazı adımlar atılmış, ne var ki arsa sorunu ve maddi yetersizlik nedeniyle hayata geçirilememiş. Kadın bağımlıların uyuşturucu bulabilmek için bedenlerini satmaya varan eylemlerinin toplumsal bir yara olduğunu dile getiren Erbil, "Elimizden gelse hemen bu işe başlayacağız ama devlet desteği olmadan bunu sağlamak imkansız" diye konuştu.

ISPARTA 300 bağımlı bu merkezde rehabilite olup, hayata yeniden 'merhaba' dedi

Kaynak: DHA

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