İSPANYA'DA ZEHİRLENEN TÜRK KAPTANIN EVİNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ
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İSPANYA'DA ZEHİRLENEN TÜRK KAPTANIN EVİNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSPANYA açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide tank temizliği sırasında iki mürettebat ile birlikte zehirlenerek hayatını kaybeden kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) memleketi Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinde hüzün hakim.

İSPANYA açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide tank temizliği sırasında iki mürettebat ile birlikte zehirlenerek hayatını kaybeden kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) memleketi Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinde hüzün hakim. Akdeniz'in cenazesinin İspanya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

İstanbul merkezli Akar Gruba ait Liberya bayraklı Global Lake isimli gemide kargo tank temizliği sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi. İlk müdahaleye rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz ile güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze hayatını kaybetti, bir denizci de hastaneye kaldırıldı. Türk denizcilerin cenazelerinin İspanya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından perşembe günü Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Kaptan Akdeniz'in acı haberi de memleketi Giresun'un Eynesil ilçesine ulaştı. Akdeniz ailesinin 8 çocuğundan en küçüğü olan Akdeniz'in ayrıca ikiz kız kardeşi olduğu belirtildi. Bekar olan Akdeniz'i en son 5 ay önce ailesinin gördüğü, iki gün sonra da izinli olarak memleketine dönmek için hazırlık yaptığı bildirildi.

'KARDEŞİMİ EN SON 5 AY ÖNCE GÖRMÜŞTÜM'

Kaptan Akdeniz'in ağabeyi Hüseyin Akdeniz, kardeşinin ölümünün ardından şunları söyledi: "Kardeşimi en son 5 ay önce görmüştüm. 2 gündür de izne gelmek için hazırlıklar yapıyordu. Biz de geleceği için heyecanlıydık. Aslında izne çıkması biraz gecikti. İnternet üzerinden iki günde bir görüşüyorduk. Kendisi de çok heyecanlıydı. Dün sabah saatlerinde haberi aldığımızda şok geçirdik. Annem ve babam daha kendine gelemedi. Soruşturmalar halen daha devam ediyor. Aldığımız bilgiye göre perşembe günü cenazeyi teslim almayı bekliyoruz."

İSPANYA'DA ZEHİRLENEN TÜRK KAPTANIN EVİNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ
İSPANYA'DA ZEHİRLENEN TÜRK KAPTANIN EVİNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ
İSPANYA'DA ZEHİRLENEN TÜRK KAPTANIN EVİNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ
İSPANYA'DA ZEHİRLENEN TÜRK KAPTANIN EVİNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ
İSPANYA'DA ZEHİRLENEN TÜRK KAPTANIN EVİNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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