İspanya'da Yine Boğa Koşusu Çılgınlığı

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona Şehri'nde yapılan geleneksel Boğa Koşusu Festivali'nde yine çok sayıda yaralı var.



Kızgın boğaların yerlerde sürükledikleri bedenler canlı olarak ekranlara geldi.



İki Amerikalı koşucunun aldıkları boynuz darbeleriyle ağır yaralandığı belirtilirken, 12 kişi hastaneye kaldırıldı.



Hafif yaralanan çok sayıda koşucuya da Kızılhaç görevlileri alanda müdahale etti.



Pamplona'da her yıl Saint Fermin Festivali çerçevesinde yapılan boğa koşusunu izlemek için dünyanın her yerinden binlerce turist bu kente akın ediyor.



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Tags: İspanya koşusu İspanyada yine boğa çılgınlığı Turizm Gepost: 08 juli 2017