İspanya'da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi
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İspanya'da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi

İspanya'da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İspanya'nın plajlarıyla meşhur kenti Malaga'daki bir tatil beldesinde çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

İspanya'nın plajlarıyla meşhur kenti Malaga'daki bir tatil beldesinde çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

İspanya'ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesi'nin plajlarıyla meşhur Malaga kentindeki Estepona tatil beldesinde dün yerel saatle 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yetkililer, yakınlardaki Abejeras, Forest Hills ve Monte Mayor da dahil olmak üzere yangın nedeniyle yaklaşık 500 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Yangın nedeniyle çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığını duyuran yetkililer, yaklaşık 250 itfaiyecinin ve yangın söndürme helikopterlerinin yangını söndürmek için çalıştığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, "Dik yokuşlarıyla bölgenin coğrafyası ve kuvvetli batı rüzgarı işi zorlaştırıyor" dedi.

Ağustos ayında çıkan orman yangınları nedeniyle İspanya genelinde 74 bin 260 hektar alan zarar görürken, bu sayının son 10 yılın ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi. İspanya'da 2012 yılında çıkan yangınlarda 190 bin hektar alan yok olmuştu.

Öte yandan, uzmanların iklim değişikliğinin göstergeleri olduğunu vurguladığı aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl dünyanın çeşitli yerlerinde alışılmadık derecede büyük ve kontrol altına alınması güç orman yangınları çıktı. - MALAGA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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