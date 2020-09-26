İspanya'da şarap tankı patladı, çevre kırmızıya boyandı
26.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:17
İspanya'nın Villamalea kentinde bulunan bir şaraphanede, bir tankın patlamısyla 50 bin litrelik kırmızı şarap çevreye yayıldı.
İspanya'nın Villamalea kentinde bulunan bir şaraphanede, bir tankın patlamısyla 50 bin litrelik kırmızı şarap çevreye yayıldı.O anlar görüntülendi.
Bodegas Vitivinos adlı şaraphanede meydana gelen olayda, dev tanktan fışkıran yaklaşık 50 litre kırmızı şarap çevreye yayıldı. Çevreye yayılan şarabın bu yılki mahsulden elde edildiği bildirilirken, firmanın büyük maddi kayıp yaşadığı belirtildi. Şirket yetkilileri kazanın sebebi hakkında bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı