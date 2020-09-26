İspanya'da şarap tankı patladı, çevre kırmızıya boyandı
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İspanya'da şarap tankı patladı, çevre kırmızıya boyandı

26.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:17
İspanya'da şarap tankı patladı, çevre kırmızıya boyandı

İspanya'nın Villamalea kentinde bulunan bir şaraphanede, bir tankın patlamısyla 50 bin litrelik kırmızı şarap çevreye yayıldı.

İspanya'nın Villamalea kentinde bulunan bir şaraphanede, bir tankın patlamısyla 50 bin litrelik kırmızı şarap çevreye yayıldı.O anlar görüntülendi.

Bodegas Vitivinos adlı şaraphanede meydana gelen olayda, dev tanktan fışkıran yaklaşık 50 litre kırmızı şarap çevreye yayıldı. Çevreye yayılan şarabın bu yılki mahsulden elde edildiği bildirilirken, firmanın büyük maddi kayıp yaşadığı belirtildi. Şirket yetkilileri kazanın sebebi hakkında bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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