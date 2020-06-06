İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı İspanya'da bir evin verandasında görüntülenen 2 metrelik dev yılan bölge halkında panik yarattı. Polisin yardımıyla yakalanan yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

Havaların giderek ısınması, hem ülkemizde hem de dünyada yılanların yuvalarından çıkmaya başlamasına neden oldu. İspanya'nın Alicante şehrinde görülen 2 metrelik yılan ise görenleri korkuttu.

BÖLGE HALKI KORKTU, POLİSLER YAKALADI

İspanya'nın Bigastro kasabasında bir evin verandasında görüntülenen 2 metrelik yılan panik yarattı. İspanya'nın Alicante şehrinde bulunan Bigastro kasabası sakinleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan devasa yılanı görüntülemeyi de ihmal etmedi. Bigastro Polisi'nden gelen memurlar iki metrelik yılanı yakalayarak daha sonra doğaya saldı.

ÖLÜMCÜL DEĞİL

İspanya'nın Akdeniz kıyı bölgesinde sıkça görülen bu tür yılanlara, Alicante'nin Vega Baja kısmında rastlanıyor. Isırığı zehirli olan çukurbaşlı yılan ölümcül olmasa da yine de insanları korkutuyor.