İspanya'da gemide zehirlenip ölen kaptan, 2 gün sonra izne gelecekti

İSPANYA açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide tank temizliği sırasında 2 mürettebatla birlikte zehirlenerek ölen kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) memleketi Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinde yas var.

İSPANYA açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide tank temizliği sırasında 2 mürettebatla birlikte zehirlenerek ölen kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) memleketi Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinde yas var. Kaptan Akdeniz'in 2 gün sonra izinli olarak memleketine gelmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

İstanbul merkezli Akar Gruba ait Liberya bayraklı Global Lake isimli gemide dün gece kargo tank temizliği sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi. İlk müdahaleye rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz ile güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze hayatını kaybetti, 1 gemici ise hastaneye kaldırıldı.

Gemi kaptanı Ahmet Akdeniz'in acı haber i memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Bekar olan Akdeniz'in 2 gün sonra izinli olarak memleketine gelmek için hazırlık yaptığı bildirildi.Ahmet Akdeniz'in ağabeyi Hüseyin Akdeniz, "Kardeşimin ölüm haber i bizi yıktı. 2 gün sonra gelecekti. Yolunu gözlüyorduk. Gemide tank temizlenirken mürettebattan baygınlık geçirenler olunca kurtarmak için tankere giriyor. Ancak başaramıyor. Çevresi tarafından çok sevilen biriydi, dünya iyisi bir insandı" dedi.

Türk denizcilerin cenazelerinin İspanya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin