İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı - Haberler
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İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel
İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

İSPANYA açıklarında 'Global Lake' isimli gemide, tank temizliği sırasında mürettebattan 2 kişiyle birlikte zehirlenen kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) cenazesi, 16 gün sonra memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.

İSPANYA açıklarında 'Global Lake' isimli gemide, tank temizliği sırasında mürettebattan 2 kişiyle birlikte zehirlenen kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) cenazesi, 16 gün sonra memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul merkezli Akar Grup'a ait Liberya bayraklı 'Global Lake' isimli gemide, 26 Ağustos'ta, kargo tank temizliği sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi. İlk müdahaleye rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz ile güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze hayatını kaybetti, 1 denizci de hastaneye kaldırıldı. Türk denizcilerin cenazeleri, İspanya'daki işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderildi. Kaptan Akdeniz'in cenazesi de 16 gün sonra memleketi Giresun'un Eynesil ilçesine ulaştırıldı. Ahmet Akdeniz için Eynesil ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Giresun Valisi Enver Ünlü, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, yakınları ve arkadaşları katıldı. Akdeniz ailesinin 8 çocuğundan en küçüğü olan Ahmet Akdeniz'in babası Hüseyin Akdeniz, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Bekar olan Ahmet Akdeniz, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.


İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspanya'da gemide ölen Türk kaptan, Giresun'da son yolculuğa uğurlandı - Haberler
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