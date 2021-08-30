İspanya'da gemide hayatını kaybeden Kaptan Ahmet Akdeniz'in baba ocağında hüzünlü bekleyiş
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İspanya'da gemide hayatını kaybeden Kaptan Ahmet Akdeniz'in baba ocağında hüzünlü bekleyiş

İspanya'da gemide hayatını kaybeden Kaptan Ahmet Akdeniz'in baba ocağında hüzünlü bekleyiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Geçen hafta İspanya açıklarındaki gemide iş kazası sonucu hayatını kaybeden kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) baba ocağında Giresun'un Eynesil ilçesinde hüzünlü bekleyiş devam ediyor.

Geçen hafta İspanya açıklarındaki gemide iş kazası sonucu hayatını kaybeden kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) baba ocağında Giresun'un Eynesil ilçesinde hüzünlü bekleyiş devam ediyor.

Vefat eden Kaptan Ahmet Akdeniz'in 2003 yılından beri uluslararası sularda kaptanlık yaptığı kaydedildi. Hayatını kaybeden Gemi kaptanı Ahmet Akdeniz'in yakın akrabası ve Eynesil ilçesi Köseli Mahalle Muhtarı Fahrettin Öztürk vefat haberiyle adeta yıkıldıklarını ifade ederek, "Ahmet'in sözleşmesi normalde bir ay önce bitmişti, ancak şirket kaptan bulamadığı için bir ay daha devam et diyorlar. Şirket kaptan bulduğunda gemi Cezayir'de ve Cezayir kanunlarına göre kaptan değişimi yapamıyorlar. Değişim yapılsaydı dönüp gelecekti. Eylül ayının 2'sine de İspanya'dan dönüş biletini almıştı. Seyir halindeyken gemide tank temizliği yapılıyor ve temizlik sırasında işçilerin zehirlendiğini, en yakın arkadaşının ölüm haberini alınca o da aşağıya inip onları oradan almak istiyor. Gemidekiler 'kaptanım girme' deseler de o oraya girip onları oradan çıkarmak isterken vefat ediyor" dedi.

"Kaptan Ahmet iyi bir kaptandı, işini severek yapardı, temiz, tertipli bir insandı" diyen Muhtar Fahrettin Öztürk, "Normalde 2 ay önce gelecek gelemiyor, kaptan bulmuşlara kaptanlar değişecek değişemiyor. Sebepler, bahaneler hepsini bir araya getirip vade bitiyor. İş kazasına olduğu için Avrupa'da kanunlar farklı işliyor. Mürettebatın hepsi sorgulanıyor. Şu an otopsisi yapıldı ve yasal işlemlerden sonra perşembe veya cuma günü cenazesinin gelmesini bekliyoruz, ama belki süreç bir iki gün daha uzayabilir" diye konuştu. - GİRESUN

İspanya'da gemide hayatını kaybeden Kaptan Ahmet Akdeniz'in baba ocağında hüzünlü bekleyiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İspanya'da gemide hayatını kaybeden Kaptan Ahmet Akdeniz'in baba ocağında hüzünlü bekleyiş - Haberler
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