İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı 44 yıl sonra şehitlikten çıkarıldı

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı 44 yıl sonra şehitlikten çıkarıldı

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun Madrid'in yakınlarındaki Şehitler Vadisi'nde bulunan anıt mezardaki naaşı ve kalıntıları 44 sene sonra aile mezarlığına taşındı.

24.10.2019 17:58
İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı 44 yıl sonra şehitlikten çıkarıldı

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun Madrid'in yakınlarındaki Şehitler Vadisi'nde bulunan anıt mezardaki naaşı ve kalıntıları 44 sene sonra aile mezarlığına taşındı.


İspanya'daki sosyalist azınlık hükümeti İspanya'yı 1936-1975 yıllarında yöneten diktatör Franco'nun izlerini silmek için 16 ay boyunca mecliste mücadele vermişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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