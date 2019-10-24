İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı 44 yıl sonra şehitlikten çıkarıldı
İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun Madrid'in yakınlarındaki Şehitler Vadisi'nde bulunan anıt mezardaki naaşı ve kalıntıları 44 sene sonra aile mezarlığına taşındı.
İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun Madrid'in yakınlarındaki Şehitler Vadisi'nde bulunan anıt mezardaki naaşı ve kalıntıları 44 sene sonra aile mezarlığına taşındı.
İspanya'daki sosyalist azınlık hükümeti İspanya'yı 1936-1975 yıllarında yöneten diktatör Franco'nun izlerini silmek için 16 ay boyunca mecliste mücadele vermişti. Euronews.com'da Görüntüle