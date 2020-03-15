İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
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Pedro Rodriguez Ledesma, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İspanya, Sağlık, Dünya, Güncel

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'de yeni tip koronavirüs tespit edildi.

15.03.2020 08:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 08:12
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs İspanya'da 196 kişinin ölümüne sebep oldu. 6 bini aşkın insanın virüse yakalandığı İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'de de koronavirüs tespit edildi.

DURUMLARI İYİ

İspanya Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Hem Gomez'in hem de Sanchez'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikisinin de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen önleyici tedbirleri takip ettiği belirtildi.

Sanchez dün akşam Koronavirüs nedeniyle İspanya genelinde 15 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

5 BİN 833 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 150 bini aşkın insana bulaşan koronavirüs 5 bin 833 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Öte yandan 74 bine yakın insan virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.

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