İSMMMO'dan "Muhasebe Haftası" kutlaması

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Taksim Meydanı'nda bir araya gelen grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra anıta çelenk koyan üyeler adına basın açıklaması yapan İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, salgında ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Kısa çalışma ödenekleri, nakdi ücret destekleri ve dijitalleşmenin işlerini kolaylaştıracağına pandemi ve savaş döneminde birçok angaryayı beraberinde getirdiğini söyleyen Akdemir, Ukrayna, Irak, Suriye ve Libya'da savaş istemediklerini kaydetti.

Akdemir, "Biz savaşın değil, barışın muhasebesini yapmak istiyoruz. Bir kez daha 'savaşlara hayır' diyoruz. Neden bu ülkeyi çok seviyoruz? Bu ülkeyi bize Mustafa Kemal Atatürk bıraktı. Cumhuriyeti bize o bıraktı. Demokrasiyi bıraktı. Bir kez daha bu haftada buradan haykırmak istiyorum. Biz yine yirmi dört saat çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimiz için demokrasimiz için barış için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.