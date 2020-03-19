İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
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İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var

Yurt dışından döndüğü ve 14 gün kuralına uymadığı iddia edilen gazeteci İsmail Saymaz sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Saymaz, "1 Martta İsviçre'de konferansa katıldığım doğrudur. Bende, şükürler olsun ki, hastalık belirtisi yok. Tabi, birlikte programa katıldığımız Ender Saraç vakası var" dedi.

19.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:06
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, koronavirüs salgınının Avrupa'da kol gezdiği zamanda Türkiye dışına çıkıp geri döndüğü ve 14 gün karantina kuralına uymadığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialara Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

İsmail Saymaz'ın, 1 Mart'ta 2 binden fazla koronavirüs vakasının yaşandığı İsviçre'ye gittiği belirtildi.

SAYMAZ İDDİALARI DOĞRULADI

Öte yandan Saymaz, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaptı.

Saymaz, yaptığı paylaşımda, ''Sevgili arkadaşlar, 1 Martta İsviçre'de konferansa katıldığım doğrudur. Bu tarihte İsviçre'de vaka sayısı 18'di. Toplantı yasağı yoktu. Türkiye, yurt dışından dönenlerin 14 gün evde kalması tavsiyesini, 9 Martta açıkladı. Bende, şükürler olsun ki, hastalık belirtisi yok. Tabi, birlikte programa katıldığımız Ender Saraç vakası var. Bakalım, Ender beyden ne çıkacak. Geçmiş olsun kendisine.'' ifadelerini kullandı.

ENDER SARAÇ KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Yorumlarıyla destek verdiği programda corona virüsü salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç pazartesi akşamı rahatsızlandı. Ender Saraç'ın eşiBenan Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini açıklamıştı.

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