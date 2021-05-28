İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın ayrılığında ihanet iddiası!

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, 1.5 yıllık ilişkilerini noktaladı.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, 1.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Çağıran'ın Hacıoğlu'nu başka bir kadınla yakaladığı ve bu yüzden onu terk ettiği öne sürüldü.

İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki de 4 yıllık evliliklerinin Merve Çağıran yüzünden bittiğini öne sürmüş, ikili ise iddiayı yalanlamıştı.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş, mutluluk pozları vermişti.

Kaynak: Hürriyet