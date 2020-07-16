İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
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İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

16.07.2020 00:44 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:59

Sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli M.C.S. "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter üzerinden İslam'a ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli M.S.C., nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
ŞAHİN: Bu dünyan ve öbür dünyan sana zindan ve cehennem olsun insallah
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