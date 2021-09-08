İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı
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İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı

İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu başkanlığında yapıldı.

İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İslahiye'ye atanan Kaymakam Mustafa Anteplioğlu başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ele alındı.

Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aşılama çalışmaları ve yapılacak denetimlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler
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