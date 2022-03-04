İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince pide ve somun ekmek üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

Esnafların iş yeri ruhsatlarını da kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda ikazlarda bulundu.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.