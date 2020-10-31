İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti
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BBC

İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti

31.10.2020 15:42 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:47
İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti

İlk James Bond olan ve yedi kez bu karaktere hayat veren İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti.

James Bond karakteri ile özdeşleşen ünlü İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Onlarca yıla yayılan oyunculuk kariyerinde Connery, bir Oscar ödülü, iki Bafta ve üç de Golden Globe ödülünün sahibiydi.

Yedi kez James Bond karakterini canlandıran Connery, birçok oylamada, 007'yi oynayan en iyi aktör olarak değerlendirilmişti.

Oscar ödülüne ise 1988 yılında, The Untouchables (Dokunulmazlar) filmindeki yardımcı erkek oyuncu rolüyle uzandı.

Sean Connery, 2003'teki 'Muhteşem Kahramanlar' filminden beri hiçbir yapımda rol almadı.

Connery 2000 yılında, Kraliçe tarafından şövalyelik ünvanı aldı.

By yılın Ağustos ayında Connery 90. Yaşını kutlamıştı.

BBC

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