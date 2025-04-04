İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI || 4 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç? 2025 Nisan baraj doluluk oranı güncel veriler!

Nisan ayının başında gelen güncel veriler, İstanbul'daki barajlarda su seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Vatandaşlar, barajların doluluk oranlarını takip ederek hem su tüketimini bilinçli planlamak hem de olası su sıkıntılarına karşı önlem almak istiyor. Peki, 4 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 4 Nisan 2025 Cuma günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.