Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a hapis şoku!
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Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a hapis şoku!

05.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:51
Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a hapis şoku!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası çıktı. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...

Bir dönem Brezilya'da cezaevinde kalan Sedat Doğan, Türkiye'den kaçmadan Ali İhsan Haykırın kamera ve bilgisayarını çalma suçundan hakkında açılan dava geçtiğimiz gün sonuçlandı.

KAYIPLARA KARIŞTI

9 ay 15& ; gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Sedat& ; Doğan tüm sosyal medya hesaplarını ve evini kapatıp kayıplara karıştı.

POLİS ONU ARIYOR

Polis her yerde Sedat Doğan'ı aramaya başladı. Işın Karaca'da kızının velayetini alıp, kendisini tehdit eden eski eşine uzaklaştırma kararı almıştı. (tv100-Birsen Altuntaş)

Kaynak: Snob Magazin

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