Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a hapis şoku!

Bir dönem Brezilya'da cezaevinde kalan Sedat Doğan, Türkiye'den kaçmadan Ali İhsan Haykırın kamera ve bilgisayarını çalma suçundan hakkında açılan dava geçtiğimiz gün sonuçlandı.

KAYIPLARA KARIŞTI

9 ay 15& ; gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Sedat& ; Doğan tüm sosyal medya hesaplarını ve evini kapatıp kayıplara karıştı.

POLİS ONU ARIYOR

Polis her yerde Sedat Doğan'ı aramaya başladı. Işın Karaca'da kızının velayetini alıp, kendisini tehdit eden eski eşine uzaklaştırma kararı almıştı. (tv100-Birsen Altuntaş)





Kaynak: Snob Magazin