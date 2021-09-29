Işıksu'dan Yenikent'e İki Müjde Daha

KARAMAN (Habermetre) - Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, seçim taahhütlerini bir bir yerine getirmeyi sürdürüyor. Başkan Işıksu'dan son olarak Yenikent Bölgesi'ne nitelikli Pazar alanları müjdesi geldi. Işıksu, " Korucuk, 15 Temmuz Camili/ Karaman olmak üzere modern ve nitelikli 2 Pazar alanı için 25 Ekim Pazartesi günü ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı olsun. " dedi.

Sözler Tutuluyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, her mahalle için özel projeleri hayata geçirmek için gayretli çalışmalar yaptıklarını ve bölge bölge ihtiyaç tespiti yaparak verdikleri seçim taahhütlerini de bir bir yerine getirdiklerini belirtti. Yenikent Bölgesi'ni çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Şehrin kalbi Adapazarı'mızın yönetimini emanet aldığımız ilk günden bugüne Yenikent Bölgemizde çok özel ve nitelikli çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi de söz verdiğimiz gibi Korucuk, 15 Temmuz Camili/Karaman olmak üzere modern ve nitelikli 2 Pazar alanı için 25 Ekim Pazartesi günü ihaleye çıkıyoruz. " diye konuştu.

Korucuk, 15 Temmuz Camili/Karaman

Seçim taahhütlerinde yer alan Bölgesel, Sergi, Sosyal Tesis ve Pazar Alanları projesinde ilk olarak Güneşler'deki ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi'nin yapımını başlattıklarını ve inşaatın hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Mutlu Işıksu, "Güneşler Bölgemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Yerleşkemizde kapalı Pazar yeri, düğün salonu, etkinlik salonu, bebek bakım odası, mescit, zabıta noktası, çay ocağı vs. oldukça kapsamlı hizmet noktalarımız olacak. İnşaatımız hızla sürüyor. Şimdi de Yenikent Bölgemize söz verdiğimiz gibi nitelikli Pazar alanları kazandırıyoruz. Korucuk Pazar Alanımızda Pazar tezgahlarının yanı sıra çay ocağı, bebek bakım odası, zabıta odası, büfe ve otopark yer alacak. 15 Temmuz Camili/Karaman Pazar Alanımızda ise Pazar tezgahlarının yanı sıra idari bina; mescit, bebek bakım odası, çay ocağı, zabıta noktası, otopark ve bir de etkinlik alanı (amfi ve sahne) yer alacak. 25 Ekim tarihinde yapacağımız ihalemizin ardından hızlıca yapım işine başlayacağız. Yenikent Bölgemize, şehrin kalbi Adapazarı'mıza hayırlı olmasını diliyorum. " şeklinde konuştu.

Tepekum/Yenigün'e de Müjde; 2022'de Geliyor

Başkan Mutlu Işıksu, seçim taahhütlerinde yer verdikleri 32 projenin birçoğunun kapsamını genişlettikleri ve vatandaşlarla istişareler doğrultusunda farklı mahalle ve bölgelere de projeleri uyguladıklarını aktararak, "Çocuk Hakları Sokaklarımızın sayılarını artırdık, nitelik ve kapsamını genişlettik. Mahallemi Güzelleştiriyorum, Millet Evleri, Cemiyet Alanları gibi projelerimiz de aynı şekilde oldu. Bölgesel Sergi, Sosyal Tesis ve Pazar Alanları Projemizde, Güneşler, Korucuk, 15 Temmuz Camili/Karaman'dan sonra Tepekum/Yenigün Bölgemize de bir nitelikli Pazar alanı kazandırmak istiyoruz. Müjdesini şimdiden verelim. Çok sevdiğimiz Adapazarı'mıza hizmetlerin, eserlerin en güzelleri yakışır. Bu doğrultuda gayretlerimizi sürdüreceğiz. " ifadelerini kullandı

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